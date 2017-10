SPÖ und ÖVP sehen sich als Wahlsieger im Burgenland

83 Bürgermeistersessel für die SPÖ, 82 für die ÖVP und sechs für Listen - so lautet das Ergebnis nach den heutigen Bürgermeister-Stichwahlen. Die SPÖ sieht sich weiter als Bürgermeisterpartei, aber auch die ÖVP sieht sich als Wahlsieger.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at

Stichwahl brachte Überraschungen

Die Bürgermeister-Stichwahlen in 19 burgenländischen Gemeinden hatten einige Überraschungen gebracht: In insgesamt elf Gemeinden gab es einen Wechsel - auch in den Bezirkshauptstädten Jennersdorf und Neusiedl am See.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at

SPÖ erobert Bürgermeisteramt in Neusiedl

Die ÖVP-Hochburg Neusiedl am See bekommt nach Jahrzehnten erstmals eine SPÖ-Bürgermeisterin. Elisabeth Böhm konnte sich in der Stichwahl gegen den ÖVP-Kandidaten Thomas Halbritter durchsetzen.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at

Bürgerlistenkandidat gewinnt in Jennersdorf

In Jennersdorf geht das Bürgermeisteramt an JES, die Bürgerliste Jennersdorf. Der bisherige ÖVP-Bürgermeister Bernhard Hirczy musste sich damit seinem Herausforderer Reinhard Deutsch geschlagen geben.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at