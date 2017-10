A4-Prozess wird mit Zeugeneinvernahmen fortgesetzt

Der Prozess um den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen, deren Leichen im August 2015 in einem Lkw an der Ostautobahn (A4) entdeckt wurden, wird morgen nach vierwöchiger Unterbrechung mit der Einvernahme von Zeugen fortgesetzt. Das Gericht in der ungarischen Stadt Kecskemet hat für zwei Verhandlungstage insgesamt sieben Personen geladen, zwei von ihnen aus Österreich.

Bei den Zeugen handelt es sich nach Angaben des Gerichts um Geschleppte, Chauffeure und Helfer der Organisation, die für den Tod der Flüchtlinge verantwortlich gemacht wird. Die 71 Migranten sind auf ungarischem Staatsgebiet erstickt. In dem im Juni eröffneten Prozess müssen sich elf Angeklagte unter anderem wegen qualifizierten Mordes und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung verantworten.