Weltwetterorganisation legt Bericht über Treibhausgase vor

In Genf wird morgen Vormittag der erste von zwei wichtigen Klimaberichten veröffentlicht. Die Weltwetterorganisation (WMO) berichtet über die Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre und die Entwicklung der Klimaerwärmung.

Am Dienstag folgt das UNO-Umweltprogramm (UNEP) mit seiner Einschätzung, inwieweit die Klimaschutzziele mit den bisherigen Versprechungen der Staaten zur Reduktion der Treibhausgase erreicht werden können. In den vergangenen Jahren warnte sie stets, dass deutlich mehr getan müsse, um die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts unter zwei Grad zu halten. Beide Berichte sind eine Grundlage für die UNO-Klimakonferenz, die am 6. November im deutschen Bonn beginnt.