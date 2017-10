Madrid übernimmt Amtsgeschäfte in Katalonien

Zwei Tage nach der Entmachtung der Separatisten in Katalonien übernimmt die spanische Zentralregierung heute die Amtsgeschäfte in der Region. Ministerien und Behörden nehmen in Barcelona erstmals unter Madrider Leitung die Arbeit auf.

Nach Berichten der Zeitung „El Periodico“ und anderer Medien werden mehrere Staatssekretäre von Madrider Ministerien heute den katalanischen Regierungssitz Palau de la Generalitat aufsuchen.

Neuwahlen Ende Dezember

Die Regionalregierung von Carles Puigdemont war am Samstag von Ministerpräsident Mariano Rajoy abgesetzt worden. Das Schicksal des 54-Jährigen war zunächst weiter unklar. Nach Medienberichten könnte er ebenso wie andere ehemalige Amtsträger bald unter dem Vorwurf der Rebellion inhaftiert werden. Die Zwangsverwaltung der wirtschaftsstarken Autonomen Gemeinschaft im Nordosten des Landes soll mindestens bis zur Abhaltung der für den 21. Dezember einberufenen Neuwahlen laufen.

Hunderttausende demonstrieren für Einheit

In der katalanischen Hauptstadt Barcelona waren gestern offiziellen Angaben zufolge Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um für die Einheit zu demonstrieren. Sie schwenkten spanische und katalanische Fahnen und riefen in Sprechchören: „Viva Espana!“ Einige forderten die Festnahme Puigdemonts. Dieser hatte zu friedlichem Widerstand aufgerufen. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine Anklage wegen „Rebellion“ an.

