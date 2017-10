Was macht Puigdemont?

Die Zentralregierung in Madrid hat am Montag die bisher autonome Region Katalonien übernommen. Die Regierungsgeschäfte und die Zwangsverwaltung werden nun von der Stellvertreterin des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, Soraya Saenz de Santamaria, geführt. Welche Schritte der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont unternehmen will, ist unklar. Ihm droht ebenso wie separatistischen Regierungsmitgliedern und Abgeordneten die Festnahme.

