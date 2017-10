Ski alpin: Sölden gibt ÖSV-Damen Auftrieb

Österreichs Damen-Team hat zum Saisonauftakt am Wochenende in Sölden die Erwartungen klar übertroffen. Mit Platz vier von Stephanie Brunner und sechs Österreicherinnen in den Top 20 - und das ohne die arrivierten Stars wie Anna Veith und Eva-Maria Brem - hatte beim ersten Riesentorlauf keiner gerechnet. „Für diese reduzierte Mannschaft sind wir mit dem Abschneiden wirklich sehr zufrieden“, sagte ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel. Der Auftakt gibt dem jungen Team jedenfalls Auftrieb.

