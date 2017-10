Jugendliche demolierten Mopedauto

Jugendliche aus dem Innviertel wollten am Wochenende ein Mopedauto umkippen. Weil das Vorhaben scheiterte, ließen sie ihren Frust an dem Wagen aus und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

