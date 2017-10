Sieg für Mazedoniens Sozialisten bei Kommunalwahlen

In Mazedonien haben die Sozialdemokraten (SDSM) von Ministerpräsident Zoran Zaev bei den Kommunalwahlen gestern einen Erdrutschsieg verbucht. Die seit Juni regierende Partei werde künftig den Bürgermeister in 54 von 80 Gemeinden stellen, die nationalkonservative VMRO-DPMNE nur noch in fünf, berichteten Medien. Auch die Hauptstadt Skopje bekommt mit Petre Silegov einen SDSM-Bürgermeister.

Für die heuer entmachtete langjährige Regierungspartei VMRO-DPMNE ist der Ausgang der Kommunalwahlen ein weiterer Dämpfer. Die nationalistische Partei hatte sich energisch gegen ihren Abschied von der Macht gestemmt. Zaev hatte sich mit Unterstützung von Albanerparteien zum Regierungschef wählen lassen und den Vertretern der Volksgruppe dafür Zugeständnisse in der Sprachenpolitik gemacht.

Gut abgeschnitten hat bei den Wahlen auch die mitregierende albanische Demokratische Integrationsunion (DUI), die zwölf Bürgermeister stellen wird. Die Allianz für die Albaner hat künftig drei Gemeindeoberhäupter.