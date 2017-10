Skistar Hirscher wird große Ehre zuteil

Marcel Hirscher ist bereits vor seinem ersten Rennen in der neuen Weltcup-Saison eine große Ehre zuteil geworden. Der sechsfache Gesamtsieger und Doppelweltmeister der vergangenen Saison wurde von der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) zu Europas Sportler des Jahres gewählt. „Dieser Award hat einen ganz besonderen Stellenwert für mich“, sagte der 28-Jährige. Hirscher zieht daher auch die Gala in Prag jener in Wien vor.

