Wirtschaftsklima in Euro-Zone so gut wie zuletzt 2001

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist so gut wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im Oktober überraschend kräftig um 0,9 auf 114,0 Punkte, wie die EU-Kommission heute mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Jänner 2001, als das Platzen der Dot.com-Blase die Zuversicht trübte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Plus auf 113,4 Zähler gerechnet.

Vor allem in der Industrie, bei den Einzelhändlern und im Bausektor nahm der Optimismus zu, in geringerem Umfang auch bei den Dienstleistern. Die Stimmung der Verbraucher blieb weitgehend unverändert. Besonders stark verbesserte sich das Wirtschaftsklima in Deutschland. Auch in Italien, Spanien und in den Niederlanden hellte es sich auf, während es sich in Frankreich eintrübte.

Die Währungsunion befindet sich derzeit im Aufwind - nicht zuletzt wegen der guten Weltkonjunktur. Prognosen von Ökonomen zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt im zurückliegenden dritten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen sein. Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht dazu morgen eine erste Schätzung.