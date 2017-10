Bürgermeisterin will Vorhaben verhindern

In den Niederlanden ist die Zusammenarbeit mit der Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders für die meisten Mitbewerber tabu - und das, obwohl die PVV zweitstärkste Fraktion ist. Bekannt ist Wilders über die Landesgrenzen hinaus für Fremden- und Islamfeindlichkeit. In diesem Zusammenhang stiftet er jetzt neuen Wirbel: Grund ist eine angekündigte „Islam-Safari“ des Rechtspopulisten in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek, die als Einwandererviertel gilt. Die Bürgermeisterin will das Vorhaben verhindern.

