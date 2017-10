Cyberkriminalität: 30 Prozent mehr Anzeigen als im Vorjahr

Die Zahl der Anzeigen im Bereich Cybercrime ist in Österreich 2016 im Vergleich zum Jahr davor um fast ein Drittel gestiegen. 13.103 Anzeigen bedeuten ein Plus von 30,9 Prozent, gab das Bundeskriminalamt (BK) heute an. Zurückzuführen sei die Zunahme auf höhere Professionalität der Täter und auf die Sensibilisierung der Opfer.

Rückgang bei Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote ging im selben Zeitraum von 41,5 Prozent auf 38,7 Prozent zurück. Laut BK liegt die Ursache dafür in einer immer stärkeren Nutzung des Darknets und technisch immer anspruchsvolleren Ermittlungen. Unter den Begriff Cybercrime fallen auch Betrügereien via Internet.

Die Zahl der Anzeigen wegen kinderpornografischer Darstellungen Minderjähriger stieg von 465 auf 681. Wegen Groomings - der Anbahnung von sexuellen Kontakten zu Kindern - wurden österreichweit 80 Anzeigen erstattet, 28 mehr als 2015. Die Zahl der Hinweise an die BK-Meldestelle Kinderpornografie und Kindersextourismus ging von 2.742 auf 1.530 zurück.

Kriminelle Geschäftsmodelle als Herausforderung

Zu den Schwerpunkten und Herausforderungen zählten laut BK die Erpressung mit Ransomware, die Verwendung virtueller Zahlungsmittel sowie „Cybercrime-as-a-Service“ (CCaaS). Dabei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, das Tätern Bausteine für illegale Machenschaften im Darknet gegen Entgelt zur Verfügung stellt. „Ähnlich einem Fahrzeugkonfigurator der Autohersteller können die gewünschten Eigenschaften einer Schadsoftware ausgewählt und gekauft werden“, so das BK.

Neuen Herausforderungen sehen sich die Ermittler auch im Internet der Dinge gegenüber. Mehr als 20 Milliarden Geräte werden 2020 mit dem Internet verbunden sein und damit ein potenzielles Ziel für kriminelle Aktivitäten darstellen. Maßnahmen zur Verfolgung und Aufklärung der Straftaten allein würden nicht ausreichen, warnte das BK. Auch die Anwender und Hersteller seien gefordert, Maßnahmen zu ergreifen.

In Österreich sind derzeit fast 350 Cyberermittler im Einsatz: 200 auf Bezirks-, 70 auf Landesebene und mehr als 40 im Cybercrime Competence Center des BK. Im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und dessen Landesämtern stehen rund 30 Ermittler zur Verfügung.