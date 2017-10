Rebellion und Unterschlagung

In der Katalonien-Krise greift die Justiz durch: Die spanische Staatsanwaltschaft hat am Montag Anklage gegen Kataloniens separatistischen Ex-Regierungschef Carles Puigdemont erhoben. Der Vorwurf gegen ihn und andere ehemalige Regionalregierungsmitglieder laute unter anderem auf Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder, hieß es. Noch gab es keine Festnahmen - Gerüchten zufolge soll sich Puigdemont mit mehreren Ministern nach Brüssel abgesetzt haben. Die Zentralregierung in Madrid übernahm unterdessen auch die Regierungsgeschäfte in der autonomen Region.

