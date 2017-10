Experten fordern Basiskompetenzen gegen „Bildungsarmut“

Angesichts der Digitalisierung müsse das Bildungssystem vor allem Defizite beim sinnerfassenden Lesen, Schreiben und Rechnen beseitigen, so das Ergebnis einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO).

Gerade dieser „Bildungsarmut“ trete man aber kaum entgegen, sagte Hannes Androsch, dessen Privatstiftung an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) die Untersuchung in Auftrag gegeben hatte.

Der Tatsache, dass sich Österreich gerade mitten in einem Umbruch auf dem Arbeitsmarkt befinde, sei man sich vielerorts offenbar nicht bewusst, so Androsch heute vor Journalisten in Wien - auch nicht im vergangenen Wahlkampf. Unternehmen hätten aber bereits jetzt große Probleme, Leute mit gewissen Mindestanforderungen an Bildung zu finden.

Weniger Beschäftigung in einfachen Jobs

Laut Studie „Österreich 2025 - Die Rolle ausreichender Basiskompetenzen in einer digitalisierten Arbeitswelt“ sind die Beschäftigungszahlen in Berufen mit vor allem manuellen Routinetätigkeiten seit dem Jahr 1990 am stärksten zurückgegangen.

Gleichzeitig sank der Anteil unselbstständig Erwerbstätiger mit relativ geringem Bildungsniveau von 1990 bis 2016 von 27 auf zwölf Prozent. Der Anteil an Beschäftigten mit höheren Bildungsabschlüssen habe sich hingegen von knapp unter zehn auf knapp unter 20 Prozent erhöht, so der Leiter der Gesamtstudie „Österreich 2025“, Marcus Scheiblecker.

Sozialkompetenz und Kreativität gefragt

In Zukunft seien vor allem Fähigkeiten gefragt, die Roboter und andere auf Algorithmen aufgebaute Systeme nicht mitbringen. Dazu zählen laut dem stellvertretenden WIFO-Leiter Problemlösungs-, Kommunikations- sowie soziale und digitale Kompetenzen und Kreativität - eben „Dinge, die Maschinen noch länger nicht leisten können“.

Nur mit ausreichenden Basiskompetenzen könnten Menschen entsprechend flexibel auf die neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren, so Scheiblecker. Derzeit würden laut den Erhebungen der Bildungsstandards in Mathematik (Stand: 2013) rund ein Viertel der Schüler die Mindestanforderungen nicht oder nur teilweise erreichen. Beim sinnerfassenden Lesen gelte das sogar für 44 Prozent der Buben und 33 Prozent der Mädchen (Stand: 2015).

Die Digitalisierung „wird das Problem mangelnder Bildung noch verstärken“, so WIFO-Chef Christoph Badelt, der erneut betonte, wie stark geringere Bildung in Österreich mit dem sozialen Status der Eltern verbunden ist. Das Fazit aus diesen „erschütternd“ lange bekannten Fakten könne nur heißen: „In Bildung investieren“.