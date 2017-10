U-Boot-Bauer gibt Zerstückelung von Journalistin zu

Der mordverdächtige dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen hat zugegeben, die Leiche der schwedischen Journalistin Kim Wall zerstückelt zu haben. Nach eigenen Angaben habe er die Teile ins Wasser geworfen, wie die Kopenhagener Polizei heute mitteilte.

Der Erfinder (46) behaupte inzwischen zudem, die 30 Jahre alte Journalistin sei im Inneren seines U-Bootes an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, während er an Deck gewesen sei. Zuvor hatte Madsen noch angegeben, der Journalistin sei eine schwere Klappe auf den Kopf gefallen. Am Schädel der Frau fand man von einer solchen Verletzung aber keine Spuren.

Viele Versionen

Ganz zu Beginn hatte Madsen gesagt, die Journalistin wohlbehalten an Land gebracht zu haben. Nach dem Fund ihres Torsos sprach er dann von einem Unfall. Der Schwedin sei die 70 Kilogramm schwere Ladeluke des U-Boots auf den Kopf gefallen. Sie sei sofort tot gewesen. Er habe die Leiche in Panik über Bord geworfen, diese sei aber intakt gewesen. Den Mord bestreitet Madsen weiterhin.

Madsen will zudem freiwillig zwei Wochen länger in Untersuchungshaft bleiben. Er lasse die Haft bis zum 15. November verlängern, sagte seine Anwältin der Nachrichtenagentur Ritzau. Weitere Details wollte sie nicht nennen. Ursprünglich sollte ein Gericht morgen über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entscheiden.