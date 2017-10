IPhone-Absatz in China um 40 Prozent gestiegen

Apple verkaufte in China wieder mehr iPhones. Von Juli bis September stieg der Absatz auf rund elf Millionen Geräte, wie das Marktforschungsunternehmen Canalys heute mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es nur rund acht Millionen Geräte gewesen.

Apple könne sich aber nur kurz freuen, hieß es. Die Verkäufe im dritten Quartal hätten so stark zugenommen, weil Apple vor dem Start seiner neuen Modelle kräftig Rabatte gegeben habe, so Canalys. Das iPhone 8 sei in China nicht sehr enthusiastisch aufgenommen worden; im November folgt das iPhone X, das zwar begehrt ist, aber auch sehr teuer.

Apple rangiert in China laut Canalys auf Platz fünf der Smartphone-Anbieter nach den heimischen Unternehmen Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi. Die Konkurrenz ist günstiger. In den vergangenen 18 Monaten sank der Absatz des iPhone.