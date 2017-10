Spendenaffäre: Chorherr plant rechtliche Schritte

In der Causa rund um Spenden von Immobilienfirmen kündigt der Wiener grüne Gemeinderat Christoph Chorherr rechtliche Schritte gegen die „ungeheuren Anschuldigungen“ an. Die Rathaus-Opposition will eine Offenlegung der Bilanzen.

