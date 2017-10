„KulturMontag“: Wahrheitssuche im Fall Gurlitt

Mehr als fünfeinhalb Jahre nach der Beschlagnahmung der spektakulären Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt wird der Fund erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In der Doppelausstellung „Bestandsaufnahme Gurlitt“ sind ab Anfang November im Kunstmuseum Bern und in der Bundeskunsthalle Bonn rund 450 Werke aus der zum Teil mit NS-Raubkunstverdacht behafteten Sammlung zu sehen. Dazu ist der deutsche Autor Maurice Philip Remy, der mit dem Buch „Der Fall Gurlitt“ die Wahrheit ans Licht bringen will, live zu Gast im „kulturMontag“.

