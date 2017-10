Metaller-KV-Verhandlungen weiter stockend

In der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die knapp 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie ringen die Sozialpartner noch immer um Fragen des Rahmenrechtes, also unter anderem die Abgeltung von Dienstreisen und Nachtschichten sowie die Anrechnung von Karenzzeiten.

Beim Kernpunkt, der Lohn- und Gehaltserhöhung für das kommende Jahr, soll dem Vernehmen nach noch kein Angebot der Arbeitgeber vorliegen. Die Arbeitnehmer wollen nach wie vor ein Plus von vier Prozent, wie sie das bereits vor der zweiten Verhandlungsrunde Mitte Oktober angekündigt hatten.

Gegenseitige Vorwürfe

Die heutige Runde startete unter schlechten Vorzeichen, beide Seiten beklagten, dass der jeweils andere mit Kampfrhetorik eine Einigung erschwere. Im Vorjahr gab es nach einem Sitzungsmarathon bis in die Morgenstunden eine Einigung in der vierten Runde, am Nachmittag scheint noch alles offen zu sein.

Nicht gerade erleichtert hat die Verhandlungsposition der Arbeitgeber die aktuelle Konjunktureinschätzung der Industriellenvereinigung Steiermark. „2017 wird ein gutes Jahr“, fasste der steirische IV-Präsident Georg Knill die aktuelle Konjunkturlage für sein Bundesland zusammen. Georg Knill ist der Bruder von Christian Knill, der als Fachverbandsobmann an der Spitze der Metalltechnischen Industrie steht. Beide führen den steirischen Industriekonzern Knill Holding.