WHO bemängelt Fortschritte im Kampf gegen Tuberkulose

Der Kampf gegen die Tuberkulose-Epidemie geht verloren, wenn die internationalen Anstrengungen nicht verstärkt werden. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) heute in Genf in ihrem jährlichen Welt-Tuberkulose-Bericht.

