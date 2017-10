Aufräumarbeiten zeigen Ausmaß der Sturmschäden

Nach dem schweren Sturm, der am Sonntag über Österreich hinweggezogen ist, zeigte sich heute im Zuge der teils schwierigen Aufräumarbeiten das ganze Schadensausmaß. Vor allem „Kleinarbeiten“ hielten die Feuerwehren auf Trab. Dächer wurden beschädigt, Straßen mussten von umgefallenen Bäumen und herabgefallenen Ästen befreit werden. „Für uns war es ein Großkampftag“, so der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Auch in den anderen Bundesländern waren die Feuerwehren im Dauereinsatz.

