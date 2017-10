Gurlitt-Haus soll rasch verkauft werden

Das Haus des verstorbenen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt in Salzburg soll möglichst rasch verkauft werden. So will es das Kunstmuseum Bern, das das Gebäude geerbt hat. Rund 700.000 Euro soll es wert sein.

