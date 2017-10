Verdächtiger in Russland-Affäre

In der Russland-Affäre hat die US-Justiz den Druck auf ehemalige Mitglieder aus dem Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump verstärkt. Am Montag wurden Trumps ehemaliger Kampagnenchef Paul Manafort und der Ex-Berater Richard Gates unter Hausarrest gestellt. Ein Bundesgericht in Washington begründete die Entscheidung gegen Manafort mit schweren Geldwäschevorwürfen. Daneben geriet auch ein weiterer ehemaliger Trump-Vertrauter verstärkt ins Visier der Behörden.

