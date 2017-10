UNO stellt Daten zu Klimaschutzbemühungen vor

Das UNO-Umweltprogramm (UNEP) wird heute in Genf eine Einschätzung zum derzeitigen Stand der weltweiten Klimaschutzbemühungen herausgeben. Dieses Zwischenzeugnis soll aufzeigen, inwiefern die Klimaschutzziele im Pariser Abkommen mit bisherigen Versprechungen der Staaten zur Reduzierung der Treibhausgase erreicht werden können.

In den vergangenen Jahren warnten die Autoren des „Emissions Gap Report“ stets, dass deutlich mehr getan müsse, um die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts mindestens deutlich unter zwei Grad zu halten. Dieses Mindestziel hatten die Staaten beim Klimagipfel 2015 in Paris vereinbart.

Rekordanstieg bei CO2-Konzentration

Bereits heute vorgestellt worden war der Klimabericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Laut dem Papier hat die Konzentration des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) in der Atmosphäre im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Noch nie sei der Wert so schnell gestiegen wie 2016, so die WMO.

Hauptverantwortlich für den Anstieg seien der Mensch sowie das Wetterphänomen „El Nino“, hieß es in dem Jahresbericht der WMO weiter. Das letzte Mal, dass die Erde derart hohe CO2-Konzentrationen aufwies, war vor drei bis fünf Millionen Jahren.

