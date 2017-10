Betriebsversammlungen am Dienstag

Die vierte Verhandlungsrunde über den Kollektivvertrag (KV) 2018 in der Metalltechnischen Industrie hat Montagabend im Streit geendet. In genau einer Woche soll es weitere Gespräche geben. Die Gewerkschaftsvertreter kündigten für Dienstag Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie an. Während sich die Arbeitnehmervertreter von der Industrie provoziert sahen, kritisierten die Arbeitgeber den „Kampfmodus“ der Gewerkschaft.

