Aguilera zollt Whitney Houston bei Musikgala Tribut

US-Sängerin Christina Aguilera wird der 2012 gestorbenen Popikone Whitney Houston bei der Vergabe der American Music Awards (AMA) Tribut zollen. Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums von Houstons Film „The Bodyguard“ wird Aguilera unter anderem den Titelsong „I will always love you“ singen, wie die AMA-Veranstalter heute bekanntgaben. Die Musikpreise werden am 19. November in Los Angeles verliehen.

Sie sei dankbar, ihr „Idol“ Houston bei der Veranstaltung zu ehren, sagte Aguilera in einer Mitteilung. Sie habe den Star persönlich getroffen und Houstons „Güte, Großzügigkeit, Menschlichkeit und Anmut“ erfahren.