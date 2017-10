Puigdemonts Flucht nach Belgien

Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte ehemalige Regionalpräsident Kataloniens Carles Puigdemont ist nach Belgien geflohen. Was hat er vor? Wir sprechen mit unserem Korrespondenten Peter Fritz in Brüssel.

Russland-Affäre

Für US-Präsident Donald Trump wird es in der sogenannten Russland-Affäre immer brisanter. Was ihm jetzt gefährlich werden könnte, darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Robert Uitz-Dallinger in Washington.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, um 23.35 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild