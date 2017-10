Neun Leichen in Wohnung in Tokio gefunden

Eine grausige Entdeckung hat die japanische Polizei in einer Wohnung in Tokio gemacht: In großen Kisten fanden Beamte insgesamt neun Leichen. Bei zwei Toten seien die Köpfe abgetrennt worden, diese befanden sich in einer Kühlbox. Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur AFP heute, der 27-jährige Bewohner der Wohnung in Zama im Süden von Tokio sei festgenommen worden.

Der junge Mann gestand dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NHK zufolge, er habe die neun Menschen ermordet und „die Leichen bearbeitet, um die Beweisstücke zu verstecken“. Laut Jiji Press sagte er weiter, er habe die Toten in seinem Badezimmer zerstückelt, in der Wohnung sei eine Säge gefunden worden.

Frau seit 21. September verschwunden

Die Beamten hatten die Wohnung in Zama in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa in Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-jährigen Frau durchsucht. Den Ermittlungen zufolge hatte die junge Frau in Sozialen Netzwerken nach jemandem gesucht, der mit ihr Selbstmord begehe.

Ihr Bruder habe vor wenigen Tagen die Polizei kontaktiert, nachdem er mit Hilfe ihres Passwortes für den Kurznachrichtendienst Twitter herausgefunden hatte, dass sie sich dort mit dem mutmaßlichen Mörder ausgetauscht hatte. Auf Aufnahmen von Sicherheitskameras war der Mann zusammen mit der jungen Frau nahe seiner Wohnung zu sehen, woraufhin die Polizei die Durchsuchung vorgenommen habe.