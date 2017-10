Deutsche Behörden vereiteln Anschlag

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne ist ein 19-jähriger Syrer in der deutschen Stadt Schwerin festgenommen worden. Yamen A. sei „dringend verdächtig“, einen „islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben“, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute mit.

Bereits länger im Visier der Behörden

Der junge Mann war offenbar schon länger im Visier der Behörden. Bereits im Juli habe er den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, „um eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen“.

Seit Juli habe er mit der Beschaffung von Bauteilen und Chemikalien begonnen, die für die Herstellung eines Sprengsatzes benötigt werden. Ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte, sei noch unklar.

Noch keine Hinweise auf terroristische Vereinigung

Hinweise auf eine Einbindung des Beschuldigten in eine terroristische Vereinigung hatte die Bundesanwaltschaft zunächst nicht.

Der 19-Jährige wurde den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts festgenommen. Seine Wohnung und die „weiterer bisher nicht tatverdächtiger Personen“ wurden durchsucht. Die deutsche Bundesanwaltschaft will am Nachmittag eine Presseerklärung zum Stand der Ermittlungen abgeben.