Airbus will trotz Widrigkeiten Prognosen einhalten

Der europäische Flugzeughersteller Airbus will seine Ziele für das laufende Jahr mit einem kräftigen Endspurt noch erreichen. Verzögerungen bei einem Triebwerkszulieferer hatten die Auslieferungen des Kurz- und Mittelstreckenflugzeugs A320neo gebremst.

Airbus lieferte in den ersten neun Monaten erst 454 Verkehrsflugzeuge aus, wie der französisch-deutsche Konzern heute in Toulouse mitteilte. 700 sollen es bis zum Jahresende werden, obwohl die angepeilten 200 A320neo nicht ganz zu schaffen seien, wie Finanzvorstand Harald Wilhelm einräumte. „Wir sind voll auf Kurs“, sagte er. „Wir wissen, was wir tun müssen.“

Prognosen bestätigt

Beim bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) will Airbus in den letzten drei Monaten des Jahres einen Rückstand von 25 Prozent aufholen. Bis Ende September lag das EBIT erst bei 1,8 (2016: 2,4) Milliarden Euro, zum Jahresende soll der Wert des Vorjahres um rund fünf Prozent übertroffen werden.

Der Umsatz stieg bis Ende September leicht auf 43,0 (42,7) Milliarden Euro und traf damit ebenso wie das EBIT die Erwartung von Analysten. Der Nettogewinn blieb dank des Verkaufserlöses von 604 Millionen Euro für die Rüstungselektronik-Sparte mit 1,85 (1,81) Milliarden Euro stabil.

„Unregelmäßigkeiten“ in den USA

Unterdessen droht dem von einer Korruptionsaffäre belasteten Konzern neuer Ärger in den USA. In internen Untersuchungen seien bereits Ende 2016 „Unregelmäßigkeiten“ in Anträgen für Rüstungsexportlizenzen in den USA aufgefallen, die auch den US-Behörden gemeldet worden seien.

Dabei geht es laut Finanzchef Wilhelm um die Offenlegung von Vermittlern und Provisionen nach dem Regelwerk zum Waffenhandel (ITAR). Mit den Ermittlungen in Europa - vor allem in Großbritannien und Frankreich - wegen schwarzer Kassen und Bestechung beim Verkauf von zivilen Verkehrsflugzeugen habe der Fall nichts zu tun. Auch dabei geht es um den Einsatz von Mittelsmännern.

Auf das laufende Geschäft in den USA habe der neue Fall keine Auswirkungen. „Wir machen ‚Business as usual‘“, sagte Wilhelm. Bis das Thema ausgestanden ist, werde es „eher Jahre als Monate“ dauern.