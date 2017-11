Abkühlung durch Umweltauflagen

Jahrzehnte des zweistelligen Wirtschaftswachstums haben in China Spuren hinterlassen, die damit in Kauf genommene Umweltverschmutzung belastet die Bevölkerung immens. Das hat auch die chinesische Regierung erkannt - sie verstärkt den Kampf gegen den Smog. Unternehmen in manchen Regionen müssen ihre Produktion zurückfahren, stoppen oder an Auflagen anpassen. Priorität solle nicht länger hohes Wachstum, sondern „dringend notwendige Strukturreformen“ haben, gibt die Staatsführung vor.

