Nordkorea als Thema Nummer eins

US-Präsident Donald Trump bricht diese Woche nach Asien auf, die bisher längste Reise seiner Amtszeit. Vor dem Hintergrund des schweren Konflikts mit Nordkorea will Trump Verbündete in der Region besuchen und macht in Japan, Südkorea, China, Vietnam und auf den Philippinen halt. Trump will besonders auf China einwirken, seinen Einfluss auf Pjöngjang auszuspielen. Er verfolgt aber auch wirtschaftliche Interessen. Kritiker befürchten, der US-Präsident könne schnelle Deals langfristigen politischen Lösungen bevorzugen.

