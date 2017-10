Französischer Bauer erschießt Frau und Kinder

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Nordfrankreich hat ein Landwirt seine Frau und seine drei Kinder erschossen. Anschließend nahm sich der Bauer selbst das Leben, wie die Staatsanwaltschaft der nordostfranzösischen Stadt Laon heute mitteilte.

„Wir kennen nicht die Gründe für dieses Drama, einen Abschiedsbrief haben wir nicht gefunden“, sagten die Ermittler. Die fünf Leichen waren in der Früh in einem Bauernhof in der nördlich von Reims gelegenen Gemeinde Nouvion-et-Catillon entdeckt worden. Der Bauer und seine Frau waren 47 Jahre alt, die Kinder des Paares zwölf, 18 und 20 Jahre.