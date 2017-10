„The Secret Man“: Watergate-Thriller über „Deep Throat“

Dass der Watergate-Skandal in den frühen 1970er Jahren aufgedeckt werden konnte und in der Folge zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon geführt hat, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Mark Felt, ehemaliger Vizedirektor des FBI, hat unter dem Decknamen „Deep Throat“ die entscheidenden Informationen an die „Washington Post“ weitergegeben.

Erst 2005, drei Jahre vor seinem Tod, outete sich „Deep Throat“, eine Anspielung auf einen damals populären Pornofilm. Wer genau Felt war und warum er zum Whistleblower wurde, rollt nun der Film „The Secret Man“ auf.

