Viele Tote bei Angriff auf Unternehmer in Südafrika

Bei einem Angriff auf einen örtlichen Geschäftsmann sind in Südafrika mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unbekannte schossen heute in der Nähe der südlichen Stadt Ladysmith in der Provinz KwaZulu-Natal mit Schnellfeuerwaffen auf den Wagen des Vizechefs eines örtlichen Minibusunternehmens. Der Mann und seine vier Bodyguards wurden getötet, dann krachte ihr Wagen in einen Minibus.

Dabei kamen fünf weitere Menschen ums Leben, wie die örtliche Nachrichtenagentur ANA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Einige Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei vermutet laut ANA als Motiv des Angriffs eine Rivalität verschiedener Minibusunternehmen. Bisher habe es keine Festnahmen gegeben. Private Minibusse sind in Südafrika das wichtigste Verkehrsmittel. Deren Betreiber kämpfen jedoch oft mit allen Mitteln um die lukrativsten Routen.