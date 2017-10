Pasterze laut ZAMG in 40 Jahren verschwunden

Die Pasterze, Österreichs größter Gletscher, hat innerhalb eines Jahres im Mittel zwei Meter an Eisdicke verloren. In den vergangenen fünf Jahren waren es sogar 25 Meter. In 40 Jahren dürfte die Gletscherzunge verschwunden sein, so die Experten der ZAMG.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at