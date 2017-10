Hamas übergibt Zollagenden an Abbas-Behörde

Im Zuge der innerpalästinensischen Versöhnung hat heute die Übergabe der Verantwortung an den Grenzübergängen des Gazastreifens begonnen. Als ersten Schritt übernahmen Vertreter der Bank of Palestine an den Übergängen Rafah zu Ägypten und Kerem Schalom nach Israel die finanzielle Zuständigkeit von der im Gazastreifen herrschenden Hamas.

Die Bank of Palestine vertritt dabei die Palästinenserbehörde von Präsident Mahmud Abbas. Sie solle künftig anstelle der Hamas Zentren zur Erhebung von Steuern und Gebühren betreiben, sagte Hischam Odwan, Sprecher der Grenzbehörde im Gazastreifen.

Versöhnungsabkommen im Oktober vereinbart

Die beiden größten Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas hatten am 12. Oktober in Kairo ein Versöhnungsabkommen vereinbart. Ziel ist eine einheitliche Herrschaft im Gazastreifen und im Westjordanland. Die bisher nur das Westjordanland kontrollierende palästinensische Regierung von Abbas soll bis zum 1. Dezember die vollständige Verwaltung des Gazastreifens übernehmen.

Morgen soll auch die administrative Kontrolle von insgesamt fünf Grenzübergängen des Gazastreifens an die Palästinenserbehörde übergehen. Die Übergabe der Sicherheitskontrolle verzögert sich jedoch - beide Seiten müssen noch offene Streitpunkte klären. Die Palästinenser hoffen danach auf eine dauerhafte Öffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten.

Israelische Soldaten erschossen Palästinenser

Unterdessen kam es zu einem tödlichen Zwischenfall im Westjordanland. Israelische Soldaten schossen in der Nähe eines Kontrollpostens auf ein „verdächtiges“ Fahrzeug. Dabei wurde nach Angaben der israelischen Armee und des palästinensischen Gesundheitsministeriums ein Palästinenser getötet und ein weiterer verletzt.

Die Armee sagte, ein Fahrzeug habe sich den Soldaten in „verdächtiger“ Weise genähert. Die Soldaten hätten das Fahrzeug als „Bedrohung“ angesehen und das Feuer eröffnet, um es zu stoppen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der jüdischen Siedlung Halamisch und des palästinensischen Dorfs Nabi Salih.

Am Tag zuvor hatte die israelische Armee einen aus dem Gazastreifen in israelisches Gebiet führenden Tunnel gesprengt und dabei nach Angaben der Hamas sieben Palästinenser getötet.