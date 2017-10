Puigdemont sucht nicht um Asyl in Belgien an

Der entlassene katalanische Regierungschef Carles Puigdemont wird in Belgien nicht um Asyl ansuchen. Das sagte der Politiker heute auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident hatte sich am Vortag nach Belgien abgesetzt.

Puigdemont rief dazu auf, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu „verlangsamen“. „Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen“, sagte er bei seinem Auftritt unweit des EU-Kommissionsgebäudes.

Wenn das bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei das „ein vernünftiger Preis“. Puigdemont sprach auf Französisch, Spanisch und Katalanisch.

Verfassungsgericht setzt Unabhängigkeitserklärung aus

Das spanische Verfassungsgericht setzte unterdessen die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aus. Das Gericht gab einem entsprechenden Antrag der spanischen Zentralregierung statt, wie aus Justizkreisen verlautete. Das Regionalparlament in Barcelona hatte am Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens erklärt.