Gärgasunfall: Rettung in letzter Sekunde

In Tillmitsch in der Südsteiermark konnte gestern Abend ein Weinbauer in letzter Sekunde vor dem Erstickungstod gerettet werden: Der Mann wollte einen Tank reinigen und hatte durch Gärgas das Bewusstsein verloren.

