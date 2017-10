Unfall in Höhlensystem auf Hochstadl: Tscheche sitzt fest

Ein Forscherduo ist in der Nacht auf heute in einem Höhlensystem auf dem Hochstadl nahe Mariazell in der Steiermark in Not geraten. Einer von ihnen, ein Tscheche, stürzte ab und dürfte sich dabei schwer verletzt haben - er sitzt noch in der Höhle fest.

