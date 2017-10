Champions League: Trio greift nach Achtelfinal-Tickets

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League könnten die ersten Achtelfinal-Tickets in dieser Saison vergeben werden. Besonders gute Karten haben Manchester United, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. Aber auch weitere Clubs könnten sich - je nach Spielverlauf in den Gruppen - bereits heute für die K.-o.-Phase qualifizieren.

Mehr dazu in sport.ORF.at