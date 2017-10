De Maiziere: Schwerer Anschlag in Deutschland verhindert

Die Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat nach Worten des deutschen Innenministers Thomas de Maiziere einen „schweren Terroranschlag in Deutschland“ verhindert.

Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch islamistischen Terrorismus würden die Sicherheitsbehörden „wenn nötig entschlossen und konsequent“ handeln, sagte der Minister heute.

Alle Beteiligten hätten „hervorragende Arbeit“ geleistet, lobte der Minister. „Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, der Kriminalpolizei, den Sonderpolizeieinheiten in Bund und Ländern sowie der Justiz, die sich Tag für Tag für unsere Sicherheit einsetzen.“

Länger im Visier der Behörden

Bereits in der Früh hatte die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitgeteilt, dass der 19-jährige Yamen A. verhaftet worden sei. Er sei „dringend verdächtig“, einen „islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben“, hieß es.

Der junge Mann war offenbar schon länger im Visier der Behörden. Bereits im Juli habe er den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, „um eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen“. Seit Juli habe er mit der Beschaffung von Bauteilen und Chemikalien begonnen, die für die Herstellung eines Sprengsatzes benötigt werden.