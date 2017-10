Ankünfte aus Libyen in Italien stark zurückgegangen

Seit Anfang 2017 sind 93 Prozent weniger Flüchtlinge aus Libyen in Italien eingetroffen. Im Oktober betrug der Rückgang, verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres, 78 Prozent, wie das Innenministerium in Rom heute mitteilte. Seit dem 22. Oktober sei niemand mehr in Italien gelandet.

111.397 Menschen erreichten seit Jahresbeginn die italienische Küste, das sind 30,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sie Zahl noch bei 159.427 lag. Die meisten der 2017 eingetroffenen Menschen stammen aus Nigeria, Guinea, Bangladesch, Elfenbeinküste, Mali, Senegal und Gambia, erklärte das Innenministerium.

Die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zur Bekämpfung des Menschenhandels habe bisher positive Resultate gezeigt, teilte das Innenministerium mit. Die Kooperation mit Libyen solle ausgebaut werden.