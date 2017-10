Under Armour kämpft mit sinkendem Umsatz

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour steht nach schwachen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung an der Börse unter Druck. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, wie der Nike- und adidas-Rivale heute in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) mitteilte. Der Nettogewinn brach von 128 Millionen auf 54 Millionen Dollar ein.

Der Konzern kämpft insbesondere auf dem US-Heimatmarkt mit Problemen, dort gingen die Erlöse um zwölf Prozent zurück. Wie schon im Vorquartal senkte Under Armour die Ziele für das Gesamtjahr und rechnet nun nur noch mit einer niedrigen einstelligen Zuwachsrate beim Umsatz. Beim Gewinn wurde die Prognose mehr als halbiert - der Konzern geht jetzt nur noch von einem bereinigten Ergebnis in Höhe von 0,18 bis 0,20 Dollar pro Aktie aus.

Die Quartalszahlen - vor allem der Ausblick - enttäuschten die Anleger schwer. Die Aktie fiel vorbörslich um 18 Prozent. Im Jahresverlauf sank der Kurs um fast 50 Prozent. Als das Geschäft noch boomte, hatte Vorstandschef Kevin Plank die Konkurrenz scharf attackiert und etwa den deutschen Rivalen adidas im Februar 2015 als „dümmsten Wettbewerber“ bezeichnet. Seitdem ist der Aktienkurs von Under Armour stark gefallen, während adidas an der Börse kräftig zugelegt hat.