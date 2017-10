Warten auf „Zusicherungen“ aus Madrid

Zuerst eine brodelnde Gerüchteküche um den zwischenzeitlich verschwundenen katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont, dann eine eilig einberufene Pressekonferenz in Brüssel mit vielen Hunderten Augen auf eben diesen. Zur Überraschung einiger beteuerte Puigdemont dabei, keinen Asylantrag in Belgien stellen zu wollen. In Spanien droht ihm als Separatist eine jahrzehntelange Haftstrafe. Über genaue Motive seiner Reise nach Brüssel und die Dauer seines Aufenthalts „in der EU-Hauptstadt“ blieb er aber wortkarg - ihm gehe es um „Zusicherungen“. Unterdessen kündigte das oberste Gericht Spaniens an, Anklage gegen Puigdemont und 13 weitere Regierungsmitglieder zu erheben.

