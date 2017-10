Bub sprengt sich in Kabul in die Luft: Sechs Tote

Ein Kind hat sich im Diplomaten- und Regierungsviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und mindestens fünf Menschen mit in den Tod gerissen.

20 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Majroh, heute. Zuvor war von 23 Verletzten die Rede gewesen. Der Sprecher der Kabuler Polizei, Basir Mujahid, sagte, alle Opfer seien Afghanen und Zivilisten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Bombe untergejubelt?

Der Attentäter sei wohl zwischen zehn und 14 Jahre alt gewesen, sagte Polizeisprecher Mujahid. Zuvor hatte er das Alter auf zwölf oder 13 geschätzt. Auf Videobildern sei zu sehen, wie der Bub eine Plastiktasche die Straße hinuntertrug. Möglicherweise sei er aber unwissentlich in die Sache hineingeraten. Es sei zumindest möglich, dass jemand ihm die Bombe gegeben habe, ohne dass er davon wusste.

Auf wen oder was genau der Attentäter oder seine Auftraggeber es abgesehen hatten, blieb zunächst unklar. Er habe sich mitten auf einem Gehsteig in der Grünen Zone in die Luft gesprengt, sagte der Polizeisprecher. In der Nähe lägen „die Büros des staatlichen Fernsehens, ausländische Botschaften und das Büro für auswärtige Beziehungen des Verteidigungsministeriums“. Aus einer Stellungnahme des Ministeriums ging hervor, dass Ministeriumsangestellte nicht betroffen waren.