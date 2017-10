Erste Liga: Ried stolpert über Hartberg vom Thron

Die SV Ried hat sich nach nur knapp mehr als zwei Wochen von der Tabellenspitze in der Ersten Liga wieder verabschieden müssen. Die Oberösterreicher verloren heute in der 16. Runde vor eigenem Publikum gegen Hartberg und fielen damit hinter Wiener Neustadt auf Platz zwei zurück - die Niederösterreicher gewannen in Wattens dank eines späten Tores. Hartberg dagegen hatte in Ried mit zwei Treffern nach elf Minuten für eine rasche Vorentscheidung gesorgt.

