Russland schlägt große Syrien-Konferenz vor

Russland will mehr als 30 politische Gruppierungen aus Syrien an einem Tisch zusammenbringen. Zum Abschluss einer neuen Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana schlugen die Vertreter Moskaus heute die Einberufung eines „Kongresses zum nationalen syrischen Dialog“ vor. Das Treffen könnte am 18. November in Sotschi am Schwarzen Meer stattfinden.

Russlands Außenministerium veröffentlichte eine Liste von 33 Gruppierungen, die nach Sotschi eingeladen würden. Darauf finden sich sowohl oppositionelle wie auch regierungsnahe Gruppierungen aus Syrien.

Treffen in Astana ohne Ergebnis

Russlands Vorschlag war in der Abschlusserklärung erhalten, welche die Gastgeberländer Russland, Türkei und Iran zum Ende der zweitägigen Beratungen in Astana veröffentlichten. Greifbare Ergebnisse der dortigen siebenten Verhandlungsrunde wurden nicht vermeldet. An den Syrien-Gesprächen von Astana sind die syrische Führung und Rebellen unter Vermittlung der drei Länder beteiligt. Diesmal sollte es vor allem um humanitäre Fragen gehen. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, die Türkei hingegen die Rebellen.

Der russische Vorschlag für eine große Konferenz deutet darauf hin, dass Russland die Ziele des Astana-Prozesses möglicherweise neu bestimmen will. Anders als bei den Syrien-Friedensgesprächen unter UNO-Vermittlung in Genf ging es in den maßgeblich von Russland betriebenen Gesprächen in Astana bisher vorwiegend um auf bestimmte Regionen begrenzte Waffenruhen und andere Schritte zur Deeskalation. Mit der Konferenz von Sotschi könnte Moskau auch eine politische Gesamtlösung des Konflikts in den Blick nehmen.