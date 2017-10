Wiener Traditionsgeschäft Goldene Kugel gerettet

Das traditionsreiche Haushalts- und Eisenwarengeschäft Zur goldenen Kugel in Wien-Wieden wird nun doch weitergeführt. Der Eisenwarenhändler Simon Danho hat es gekauft und will spätestens am 1. Dezember wieder aufsperren.

