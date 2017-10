Tennis: Thiem in Paris nach Kampf weiter

Dominic Thiem hat beim Masters-1000-Turnier in Paris mit Hängen und Würgen den Aufstieg ins Achtelfinale geschafft. Der 24-Jährige setzte sich gestern in seinem Auftaktmatch gegen den Deutschen Peter Gojowczyk erst nach hartem Kampf in drei Sätzen durch. Dabei war Thiem, als Nummer fünf gesetzt, problemlos ins Spiel gestartet und hatte nach Gewinn des ersten Satzes im zweiten drei Matchbälle, die er genauso verlor wie das folgende Tiebreak.

